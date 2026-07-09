EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
|
EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Werbung
IONOS Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzergebnisse.html
Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/financial-results.html
10.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
2364112 10.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf IONOS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IONOS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle IONOS Aktie News
IONOS Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|20.05.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG