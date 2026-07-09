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EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

10.07.2026 / 13:13 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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IONOS Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzergebnisse.html

Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/financial-results.html

10.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Germany

 
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2364112  10.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
22.06.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 IONOS Kaufen DZ BANK
20.05.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG