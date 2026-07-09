EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzergebnisse.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/financial-results.html
10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2364112 10.07.2026 CET/CEST
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IONOS Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|20.05.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG