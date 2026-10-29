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EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
IVU Traffic AG
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IVU Traffic Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.10.2026 / 19:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die IVU Traffic Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de
LEI Code: 3912003JRJW9PA9BPQ22

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2419454  29.10.2026 CET/CEST

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.09.11 IVU Traffic Technologies kaufen Der Aktionär-online
15.07.11 IVU Traffic Technologies kaufen Fuchsbriefe
30.04.10 IVU Traffic kaufen Fuchsbriefe
26.03.10 IVU Traffic Technologies weiterhin kaufenswert Der Aktionär
15.03.10 IVU Traffic Technologies Tipp des Tages Der Aktionär-online

Information

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