EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
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Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/14ae99d50b45cc69cbca5865101bdca9a303a814/KTC%20Halbjahresbericht%202026_27.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/5038e2228c21309cf22180db8657c295aa8cef4b/KTC%20Half%20year%20report%202026_27.pdf
25.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2441638 25.11.2026 CET/CEST
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