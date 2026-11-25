EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Kapsch TrafficCom AG
/ Release of Financial Reports
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Kapsch TrafficCom AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/14ae99d50b45cc69cbca5865101bdca9a303a814/KTC%20Halbjahresbericht%202026_27.pdf
Language: English
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/5038e2228c21309cf22180db8657c295aa8cef4b/KTC%20Half%20year%20report%202026_27.pdf
25.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|End of News
|EQS News Service
|
2441638 25.11.2026 CET/CEST
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