EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investors/Events-Publications/Publications/
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
|LEI Code:
|5299005KY91C4C6U9H17
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2416452 15.10.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen