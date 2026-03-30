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EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.05.26 11:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Knaus Tabbert
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.05.2026 / 11:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Internet: www.knaustabbert.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2321062  05.05.2026 CET/CEST

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