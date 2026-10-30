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EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
114.20 EUR 1.20 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KRONES Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.10.2026 / 09:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Krones Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q3_2026_d.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q3_2026_e.pdf

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Krones Aktiengesellschaft
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Internet: www.krones.com
LEI Code: 529900NY2GSZWWUBW049

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2425418  30.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
23.10.26 KRONES Kaufen DZ BANK
23.10.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
23.10.26 KRONES Buy Warburg Research
23.10.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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