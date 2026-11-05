EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Werte in diesem Artikel
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Werbung
Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf
05.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428814 05.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenzing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenzing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen