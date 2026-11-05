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EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
11.84 EUR 0.14 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen

EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG / Release of Financial Reports
Lenzing AG: Release of a Financial report

05.11.2026 / 07:44 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Lenzing AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf

Language: English
Address: https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf

05.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
End of News EQS News Service
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2428814  05.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.