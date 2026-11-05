EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG
/ Release of Financial Reports
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Lenzing AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf
Language: English
Address: https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf
05.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|End of News
|EQS News Service
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2428814 05.11.2026 CET/CEST
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