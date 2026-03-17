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EQS-AFR: LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.04.26 16:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LIBERO football finance AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LIBERO football finance AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.04.2026 / 16:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die LIBERO football finance AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort: https://libero-football-finance.com/de/investors/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort: https://libero-football-finance.com/de/investors/

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LIBERO football finance AG
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.libero-football-finance.com

 
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2310004  16.04.2026 CET/CEST

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