EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Logwin AG
|an de Längten 5
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.logwin-logistics.com
|LEI Code:
|529900XUC6PXMN6ABU42
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2421614 23.10.2026 CET/CEST
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