EQS-AFR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027
Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-ag-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027
Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-company-2026
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027
Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-konzern-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027
Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-group-2026
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2027
Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/halbjahresfinanzbericht-2027
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2027
Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/half-year-financial-report-2027
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433778 17.11.2026 CET/CEST
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