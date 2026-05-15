EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte
23.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.maxautomation.com
|LEI Code:
|391200LVVLZVDYZGZB05
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2368418 23.07.2026 CET/CEST
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