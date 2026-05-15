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EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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MAX Automation SE
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.07.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte

23.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Internet: www.maxautomation.com
LEI Code: 391200LVVLZVDYZGZB05

 
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2368418  23.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
23.11.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
13.08.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
22.06.12 MAX Automation halten Der Aktionär
11.06.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
26.04.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG