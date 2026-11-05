EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MLP SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2026/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2026/
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MLP SE
|Alte Heerstraße 40
|69168 Wiesloch
|Deutschland
|Internet:
|www.mlp-se.de
|LEI Code:
|529900M25NF9TALIWQ20
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2429108 05.11.2026 CET/CEST
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