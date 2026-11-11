EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MTU Aero Engines AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die MTU Aero Engines AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort: https://www.mtu.de/de/investoren/publikationen-events/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort: https://www.mtu.de/investors/publications-events/financial-reports/
11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
|LEI Code:
|529900807L67JY81RD65
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2432686 11.11.2026 CET/CEST
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