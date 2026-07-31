EQS-AFR: Mutares SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Mutares SE & Co. KGaA
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Mutares SE & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/
Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.mutares.com/en/publications/
03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 Munich
|Germany
|Internet:
|www.mutares.de
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|End of News
|EQS News Service
|
2374026 03.08.2026 CET/CEST
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Mutares Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research