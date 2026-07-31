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EQS-AFR: Mutares SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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EQS Preliminary announcement financial reports: Mutares SE & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Mutares SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

03.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Mutares SE & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/

Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.mutares.com/en/publications/

03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 Munich
Germany
Internet: www.mutares.de
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64

 
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2374026  03.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research