EQS-AFR: Mutares SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mutares SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Mutares SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.mutares.com/en/publications/
03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2374026 03.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Mutares Aktie News
Mutares Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mutares nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research