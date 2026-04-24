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EQS-AFR: Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.26 14:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
44,28 EUR -0,78 EUR -1,73%
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nagarro SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.2026 / 14:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Nagarro SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315886  27.04.2026 CET/CEST

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