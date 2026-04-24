EQS-AFR: Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nagarro SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Nagarro SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2315886 27.04.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent