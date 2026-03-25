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EQS-AFR: Nakiki SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.04.26 13:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NAKIKI SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nakiki SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.04.2026 / 13:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Nakiki SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.nakikifinance.com/finanzberichte

07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://nakikifinance.com/

 
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2304242  07.04.2026 CET/CEST

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