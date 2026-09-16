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EQS-AFR: Nexum Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Nexum Group AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Nexum Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

16.09.2026 / 18:27 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Nexum Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2024:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: September 23, 2026
Address: https://www.nexum-group.de/de/financial-reports

16.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Nexum Group AG
Ludwigstraße 9
80539 München
Germany
LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936

 
End of News EQS News Service
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2400472  16.09.2026 CET/CEST

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