EQS-AFR: Nexum Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nexum Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Nexum Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026
Ort: https://www.nexum-group.de/de/financial-reports
16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Deutschland
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2400472 16.09.2026 CET/CEST
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