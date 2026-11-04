EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST HANDEL AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.nordwest.com
|LEI Code:
|391200G4SXDTWLYVJN36
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428434 04.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf NORDWEST HANDEL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORDWEST HANDEL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen