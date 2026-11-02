EQS-AFR: NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORMA Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die NORMA Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422564 02.11.2026 CET/CEST
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