EQS-AFR: Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Novem Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Novem Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2026
Ort: https://ir.novem.com/de/reports-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2026
Ort: https://ir.novem.com/reports-presentations
21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novem Group S.A.
|19, rue Edmond Reuter
|L-5326 Contern
|Luxemburg
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2321438 21.05.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Emittent
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