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EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Werte in diesem Artikel
Aktien
paragon GmbH & Co. KGaA
0.70 EUR -0.04 EUR -5.38 %
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EQS Preliminary announcement financial reports: paragon GmbH & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
paragon GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

08.10.2026 / 10:23 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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paragon GmbH & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2025:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: December 31, 2027
Address: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Language: English
Date of disclosure: December 31, 2027
Address: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: December 31, 2027
Address: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Language: English
Date of disclosure: December 31, 2027
Address: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Germany
Internet: www.paragon.ag
LEI Code: 5299003KK8544RT71R38

 
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2412484  08.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
06.12.12 paragon buy Close Brothers Seydler Research AG
04.12.12 paragon kaufen Dr. Kalliwoda Research GmbH
04.09.12 paragon buy Close Brothers Seydler Research AG
29.08.12 paragon kaufen Dr. Kalliwoda Research GmbH
11.06.12 paragon kaufen Der Aktionär

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.