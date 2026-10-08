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EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
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paragon GmbH & Co. KGaA
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.10.2026 / 10:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2027
Ort: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2027
Ort: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2027
Ort: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2027
Ort: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Deutschland
Internet: www.paragon.ag
LEI Code: 5299003KK8544RT71R38

 
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2412484  08.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
06.12.12 paragon buy Close Brothers Seydler Research AG
04.12.12 paragon kaufen Dr. Kalliwoda Research GmbH
04.09.12 paragon buy Close Brothers Seydler Research AG
29.08.12 paragon kaufen Dr. Kalliwoda Research GmbH
11.06.12 paragon kaufen Der Aktionär

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