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EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.10.2026 / 09:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag
LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2417870  19.10.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 PATRIZIA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 PATRIZIA SE Kaufen DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 PATRIZIA SE Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.