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EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentixapharm Holding AG Unitary
1.80 EUR -0.02 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

14.10.2026 / 10:26 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.pentixapharm.com/
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2415640  14.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
11.08.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG
23.07.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG
26.06.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG

Information

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