EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: ProCredit Holding AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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ProCredit Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/
30.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|LEI Code:
|529900LIN8L1K9MLTR09
|End of News
|EQS News Service
|
2374654 30.07.2026 CET/CEST
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