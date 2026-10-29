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EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProCredit Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.10.2026 / 13:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die ProCredit Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProCredit Holding AG
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.procredit-holding.com
LEI Code: 529900LIN8L1K9MLTR09

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2424668  29.10.2026 CET/CEST

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