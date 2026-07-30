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EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Bank International AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

31.07.2026 / 08:46 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf

31.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

 
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2375110  31.07.2026 CET/CEST

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29.11.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
29.11.12 Raiffeisen Bank International equal-weight Morgan Stanley
29.11.12 Raiffeisen Bank International underperform Exane-BNP Paribas SA
07.09.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
06.09.12 Raiffeisen Bank International reduce Nomura