EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Release of a Financial report
Werte in diesem Artikel
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Raiffeisen Bank International AG
/ Release of Financial Reports
Werbung
Raiffeisen Bank International AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf
Language: English
Address: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf
31.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|End of News
|EQS News Service
|
2375110 31.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Raiffeisen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Raiffeisen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Raiffeisen Aktie News
Raiffeisen Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Raiffeisen nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.12
|Raiffeisen Bank International hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|29.11.12
|Raiffeisen Bank International equal-weight
|Morgan Stanley
|29.11.12
|Raiffeisen Bank International underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|07.09.12
|Raiffeisen Bank International hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.09.12
|Raiffeisen Bank International reduce
|Nomura