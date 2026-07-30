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EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Release of a Financial report

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EQS Dissemination of Financial Reports: Raiffeisen Bank International AG / Release of Financial Reports
Raiffeisen Bank International AG: Release of a Financial report

31.07.2026 / 08:46 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Raiffeisen Bank International AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf

Language: English
Address: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf

31.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

 
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2375110  31.07.2026 CET/CEST

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29.11.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
29.11.12 Raiffeisen Bank International equal-weight Morgan Stanley
29.11.12 Raiffeisen Bank International underperform Exane-BNP Paribas SA
07.09.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
06.09.12 Raiffeisen Bank International reduce Nomura