EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Werte in diesem Artikel
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Werbung
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications
Sprache: Englisch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications
26.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441230 26.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schoeller-Bleckmann
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schoeller-Bleckmann
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen