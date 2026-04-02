EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Schweizer Electronic AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements Schweizer Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] 09.04.2026 / 10:57 CET/CEST Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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