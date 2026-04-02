DAX23.793 -1,2%Est505.864 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 -1,1%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.255 +0,4%Euro1,1675 +0,1%Öl97,97 +1,3%Gold4.728 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger? BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger?
Der Turbo-Booster für dein Depot Der Turbo-Booster für dein Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

09.04.26 10:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schweizer Electronic AG
4,83 EUR 0,01 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Preliminary announcement financial reports: Schweizer Electronic AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Schweizer Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

09.04.2026 / 10:57 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Schweizer Electronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

09.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Germany
Internet: www.schweizer.ag

 
End of News EQS News Service

2305798  09.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Schweizer Electronic AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Schweizer Electronic AG

DatumRatingAnalyst
22.02.2010Schweizer Electronic für MutigeHot Stocks Europe
06.02.2006Schweizer Electronic spekulativ kaufenPerformaxx
DatumRatingAnalyst
22.02.2010Schweizer Electronic für MutigeHot Stocks Europe
06.02.2006Schweizer Electronic spekulativ kaufenPerformaxx
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schweizer Electronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen