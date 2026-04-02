EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schweizer Electronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Schweizer Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizer Electronic AG
|Einsteinstraße 10
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Internet:
|www.schweizer.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305798 09.04.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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