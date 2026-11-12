EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report

12.11.26 07:41 Uhr

EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding / Release of Financial Reports Semperit AG Holding: Release of a Financial report 12.11.2026 / 07:41 CET/CEST Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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