DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,62 -1,9%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.335 -0,4%Euro 1,1081 -0,1%Öl 93,3 +0,6%Gold 3.964 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report

Werte in diesem Artikel
Aktien
Semperit AG Holding
18.35 EUR 0.45 EUR 2.51 %
Charts | News | Analysen

EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding / Release of Financial Reports
Semperit AG Holding: Release of a Financial report

12.11.2026 / 07:41 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

Semperit AG Holding hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

12.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Austria
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88

 
End of News EQS News Service
Werbung

2433392  12.11.2026 CET/CEST

Aktuelle Semperit Aktie News

Werbung

Semperit Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Semperit nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.05.12 Semperit kaufen Erste Bank AG
18.11.11 Semperit kaufen Erste Bank AG
09.11.11 Semperit buy UniCredit Research
28.09.11 Semperit buy Erste Group Bank
09.08.11 Semperit hold UniCredit Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.