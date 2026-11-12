EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding
/ Release of Financial Reports
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Semperit AG Holding hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/
12.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|LEI Code:
|529900PG9O7YFYX5UM88
|End of News
|EQS News Service
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2433392 12.11.2026 CET/CEST
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