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EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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SGL Carbon SE
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.07.2026 / 11:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGL Carbon SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet: www.sglcarbon.com
LEI Code: 52990038IB31TYK07X63

 
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2374538  30.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
24.02.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG