EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SGL Carbon SE
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.sglcarbon.com
|LEI Code:
|52990038IB31TYK07X63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374538 30.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SGL Carbon Aktie News
SGL Carbon Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGL Carbon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.26
|SGL Carbon SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|SGL Carbon SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|SGL Carbon SE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|SGL Carbon SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|SGL Carbon SE Hold
|Deutsche Bank AG