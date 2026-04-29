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EQS-AFR: Siemens AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

30.04.26 10:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: Siemens Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Siemens AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

30.04.2026 / 10:20 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Siemens Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.siemens.com/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.siemens.com/financialreports

30.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Germany
Internet: www.siemens.com

 
End of News EQS News Service

2315626  30.04.2026 CET/CEST

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