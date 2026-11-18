EQS-AFR: Siemens Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Siemens Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Siemens Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: December 02, 2026
Address: https://www.siemens.com/jahresberichte
Language: English
Date of disclosure: December 02, 2026
Address: https://www.siemens.com/annualreports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: December 02, 2026
Address: https://www.siemens.com/jahresberichte
Language: English
Date of disclosure: December 02, 2026
Address: https://www.siemens.com/annualreports
18.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|End of News
|EQS News Service
|
2435884 18.11.2026 CET/CEST
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