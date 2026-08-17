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EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

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Siltronic AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: Siltronic AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

18.08.2026 / 10:11 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Siltronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 04, 2026
Address: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html

Language: English
Date of disclosure: November 04, 2026
Address: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html

18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 Munich
Germany
Internet: www.siltronic.com
LEI Code: 5299003NKV26NNGHHR90

 
End of News EQS News Service
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2384842  18.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Siltronic Kaufen DZ BANK

Information

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