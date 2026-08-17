EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Siltronic AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Siltronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 04, 2026
Address: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html
Language: English
Date of disclosure: November 04, 2026
Address: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html
18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siltronic.com
|LEI Code:
|5299003NKV26NNGHHR90
|End of News
|EQS News Service
|
2384842 18.08.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK