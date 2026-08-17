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EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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Siltronic AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

18.08.2026 / 10:11 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 München
Deutschland
Internet: www.siltronic.com
LEI Code: 5299003NKV26NNGHHR90

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2384842  18.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Siltronic Kaufen DZ BANK

Information

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