EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html
18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siltronic.com
|LEI Code:
|5299003NKV26NNGHHR90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2384842 18.08.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
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|03.08.26
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|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK