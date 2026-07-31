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EQS-AFR: SMT Scharf AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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SMT Scharf AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: SMT Scharf AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SMT Scharf AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

21.08.2026 / 15:22 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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SMT Scharf AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 28, 2026
Address: https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/halbjahres-und-quartalsberichte/

Language: English
Date of disclosure: August 28, 2026
Address: https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/halbjahres-und-quartalsberichte/?lang=en

21.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Germany
Internet: www.smtscharf.com
LEI Code: 529900TCSTU65K7JHJ28

 
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2385600  21.08.2026 CET/CEST

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