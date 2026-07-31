EQS-AFR: SMT Scharf AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: SMT Scharf AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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SMT Scharf AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 28, 2026
Address: https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/halbjahres-und-quartalsberichte/
Language: English
Date of disclosure: August 28, 2026
Address: https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/halbjahres-und-quartalsberichte/?lang=en
21.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Germany
|Internet:
|www.smtscharf.com
|LEI Code:
|529900TCSTU65K7JHJ28
|End of News
|EQS News Service
|
2385600 21.08.2026 CET/CEST
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