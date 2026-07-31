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EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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SMT Scharf AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2026 / 15:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/halbjahres-und-quartalsberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/halbjahres-und-quartalsberichte/?lang=en

21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Internet: www.smtscharf.com
LEI Code: 529900TCSTU65K7JHJ28

 
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2385600  21.08.2026 CET/CEST

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