EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/halbjahres-und-quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/halbjahres-und-quartalsberichte/?lang=en
21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Deutschland
|Internet:
|www.smtscharf.com
|LEI Code:
|529900TCSTU65K7JHJ28
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2385600 21.08.2026 CET/CEST
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