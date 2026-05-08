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EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

10.05.26 10:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Softing AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

10.05.2026 / 10:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

10.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Internet: www.softing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324512  10.05.2026 CET/CEST

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