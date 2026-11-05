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EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Softing AG
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.11.2026 / 12:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Internet: www.softing.com
LEI Code: 529900S2ZKWINY4ZNU39

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2429258  05.11.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.08.11 Softing kaufen Der Aktionär
10.08.11 Softing kaufen Prior Börse
21.04.11 Softing kaufen Der Aktionär
18.04.11 Softing kaufen Hot Stocks Europe
25.08.10 Softing kaufen SES Research/ Warburg Gruppe

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.