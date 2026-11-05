EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Softing AG
|Richard-Reitzner-Allee 6
|85540 Haar
|Deutschland
|Internet:
|www.softing.com
|LEI Code:
|529900S2ZKWINY4ZNU39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2429258 05.11.2026 CET/CEST
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