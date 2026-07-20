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EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

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Stabilus SE
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EQS Preliminary announcement financial reports: Stabilus SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

22.07.2026 / 19:32 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Stabilus SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: August 03, 2026
Address: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Language: English
Date of disclosure: August 03, 2026
Address: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany
Internet: group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
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2369234  22.07.2026 CET/CEST

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.05.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus SE Buy Warburg Research