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EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
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Stabilus SE
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Stabilus SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

22.07.2026 / 19:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.08.2026
Ort: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.08.2026
Ort: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2369234  22.07.2026 CET/CEST

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.05.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus SE Buy Warburg Research