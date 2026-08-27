EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: STRABAG SE
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
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Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports
28.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389712 28.08.2026 CET/CEST
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STRABAG Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRABAG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.12
|STRABAG SE sell
|Erste Group Bank
|06.03.12
|STRABAG SE neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.12
|STRABAG SE halten
|Erste Bank AG
|02.12.11
|STRABAG SE halten
|Erste Bank AG
|30.09.11
|STRABAG SE halten
|Erste Bank AG