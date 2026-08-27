EQS-AFR: STRABAG SE: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: STRABAG SE
/ Release of Financial Reports
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STRABAG SE hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte
Language: English
Address: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports
28.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|End of News
|EQS News Service
|
2389712 28.08.2026 CET/CEST
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STRABAG Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRABAG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.12
|STRABAG SE sell
|Erste Group Bank
|06.03.12
|STRABAG SE neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.12
|STRABAG SE halten
|Erste Bank AG
|02.12.11
|STRABAG SE halten
|Erste Bank AG
|30.09.11
|STRABAG SE halten
|Erste Bank AG