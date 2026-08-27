DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,43 -0,3%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.381 -0,7%Euro 1,1644 -0,1%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.578 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-AFR: STRABAG SE: Release of a Financial report

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRABAG SE
88.80 EUR 2.40 EUR 2.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Dissemination of Financial Reports: STRABAG SE / Release of Financial Reports
STRABAG SE: Release of a Financial report

28.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

STRABAG SE hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte

Language: English
Address: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports

28.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Vienna
Austria
Internet: www.strabag.com
LEI Code: 529900TYYSRJH2VJSP60

 
End of News EQS News Service
Werbung

2389712  28.08.2026 CET/CEST

Aktuelle STRABAG Aktie News

Werbung

STRABAG Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRABAG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.12.12 STRABAG SE sell Erste Group Bank
06.03.12 STRABAG SE neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.12 STRABAG SE halten Erste Bank AG
02.12.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG
30.09.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.